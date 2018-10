Wohnen : Anteil der Ein-Personen-Haushalte im Nordosten stabil

Der jahrelange Trend weg vom Familienleben hin zum Single-Dasein scheint in Mecklenburg-Vorpommern vorerst gestoppt. Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte an allen Haushalten im Land betrug im vergangenen Jahr 40,5 Prozent nach 40,7 Prozent zwei Jahre zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte.

von dpa

23. Oktober 2018, 13:42 Uhr

Der Anteil der Zwei-Personen-Haushalte sank in den zwei Jahren von 38,7 auf 38,2 Prozent, während die Haushalte mit drei Mitgliedern bei 11,8 Prozent stabil blieben. Ein Wachstum gab es bei Wohnungen, in denen vier und mehr Personen leben. Deren Anteil stieg von 2015 bis 2017 von 8,8 auf 9,5 Prozent - möglicherweise eine Folge des Zuzugs von Flüchtlingsfamilien mit mehreren Kindern. Im April 1991 lebten allerdings im Nordosten noch in 26,4 Prozent der Haushalte vier oder mehr Menschen.

Im Durchschnitt des vergangenen Jahres gab es in MV 826 000 Privathaushalte, in denen rund 1,6 Millionen Menschen lebten. Die durchschnittliche Größe lag bei 1,93 Personen je Haushalt und blieb damit gegenüber dem Vorjahr (1,92) stabil.

Deutschlandweit ist dem Amt zufolge eine Entwicklung zu mehr kleineren Privathaushalten zu beobachten, insbesondere jedoch in den neuen Ländern. In Mecklenburg-Vorpommern sank die durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,58 Personen im Jahr 1991 auf zuletzt 1,93. Jeder Fünfte (21 Prozent) lebt demnach allein.