Krankheiten : Anrufe bei Hotline für Impfterminvergabe verzehnfacht

Bei der zentralen Hotline des Landes zur Vergabe von Corona-Impfterminen rufen nach der Erweiterung der Impfberechtigung deutlich mehr Menschen an.

Schwerin | „Das Volumen der Anrufe im Call-Center hat sich in den vergangenen Tagen verzehnfacht“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Schwerin mit. Allein am Dienstag seien mehr als 36 700 Anrufe eingegangen - den Angaben zufolge etwa so viele wie im ganzen Monat Januar. Durch die Öffnung der Prioritätsgruppe 2 kontaktierten zahlreic...

