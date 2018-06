Literatur : Annalise-Wagner-Preis für Peter Walther  

Der Germanist und Literaturhistoriker Peter Walther hat für seine Schriftstellerbiografie «Hans Fallada» den Literaturpreis der Annalise-Wagner-Stiftung Neubrandenburg erhalten. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Samstag im Kulturquartier Neustrelitz an den Berliner Autor überreicht. Das im vergangenen Jahr im Aufbau-Verlag erschienene Buch sei packend erzählt, lobte die Jury. Auf dem aktuellen Forschungsstand schildere Walther das Leben Falladas (1893-1947) dicht entlang der Quellen detailreich und differenziert.

von dpa

30. Juni 2018, 17:13 Uhr

Er hinterfrage insbesondere Falladas Leben und Werk während der NS-Diktatur mit den Bezügen zu Carwitz und Neustrelitz. Fallada, der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, lebte von 1933 bis 1944 in Carwitz bei Feldberg an der Mecklenburgischen Seenplatte. Plastisch vermittle Walther die Ambivalenz, die Widersprüche, die mehrfachen Brüche und Rätsel der Persönlichkeit Falladas und seines Werks.

Die Annalise-Wagner-Stiftung vergab außerdem zum neunten Mal einen Jugendpreis. Er ging in diesem Jahr an den 17-jährigen Schüler Marvin Wils aus Neustrelitz. Am Manuskript seines Fantasy-Romans «Das Cursor-Vermächtnis» lobte die Jury die «spürbare Freude am Entwerfen einer fantastischen Welt und einer spannend-fantasievollen Geschichte mit jugendlichen Helden».