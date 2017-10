Geschichte : Anlaufstelle für frühere Kinder in Psychiatrie und Heimen

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 15:40 Uhr

«Die Betroffenen waren unter meist schwierigen materiellen und personellen Bedingungen in baulich völlig ungeeigneten Einrichtungen untergebracht», sagte Drescher. Statt individueller Förderung sei es um Aufbewahrung und Ruhigstellung gegangen. «Der vermeintliche Sozialstaat DDR hat hier an den schwächsten Gliedern der Gesellschaft in eklatanter Weise versagt.» Viele hätten Leid und Unrecht erfahren.

Aufgabe der von Bund, Ländern und Kirchen errichteten Stiftung sei die Anerkennung dieses Unrechts sowie ein finanzieller Ausgleich. Dies könne eine pauschale Geldleistung sein, aber auch Rentenersatzleistungen, wenn die Betroffenen in einer Einrichtung gearbeitet haben, sich dies in der Rente aber nicht auswirkt. Betroffene, deren Angehörige oder Betreuer können sich bis zum 31. Dezember 2019 bei der Anlauf- und Beratungsstelle melden.

Zuständig ist die Stelle nach eigenen Angaben auch für Betroffene, die von 1949 bis 1975 in Einrichtungen in Westdeutschland untergebracht waren - wenn sie heute in Mecklenburg-Vorpommern wohnen.