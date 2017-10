Justiz : Anklage im Fall des toten Babys von Wittenburg erhoben

Knapp acht Monate nach dem Fund einer Babyleiche in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft Schwerin Anklage wegen Totschlags gegen die 40 Jahre alte Mutter erhoben. Die Frau aus Wittenburg soll ihr Neugeborenes bereits im Januar 2015 unmittelbar nach der Geburt getötet haben, wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte. Am 1. März 2017 fanden Spaziergänger die Babyleiche in einem Waldstück in der Nähe eines Sportplatzes in der Kleinstadt.