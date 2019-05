Kriminalität : Anklage gegen mutmaßliche Mörder von Maria im Juli

von dpa

28. Mai 2019, 12:55 Uhr

Gegen die mutmaßlichen Mörder der 18-jährigen Maria auf Usedom will die Staatsanwaltschaft Stralsund in der ersten Julihälfte Anklage erheben. Die 19 und 21 Jahre alten Männer werden des gemeinschaftlichen Mordes verdächtigt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Sie sollen die junge Frau Mitte März in ihrer Wohnung in Zinnowitz umgebracht haben. Sie wurden einen Monat später festgenommen und sind teilgeständig. Die Männer würden zuvor von einem Sachverständigen untersucht, um ihre Schuldfähigkeit festzustellen. Das ist laut Staatsanwaltschaft eine Standardmaßnahme bei Tötungsverbrechen. Ergebnisse lägen noch nicht vor.