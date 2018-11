Prozesse : Anklage fordert für Güstrower lebenslange Haft wegen Mordes

von dpa

28. November 2018, 14:38 Uhr

Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin soll ein Güstrower Unternehmer nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang ins Gefängnis. Die Ankläger sahen es am Mittwoch vor dem Landgericht Rostock als erwiesen an, dass der 40 Jahre alte Mann Anfang März seine ehemalige Lebensgefährtin in ihrer Badewanne aus Eifersucht erstochen und ertränkt hat. Die 36-Jährige hatte sich ein halbes Jahr zuvor von ihm getrennt. Seitdem erschlich er sich über ein falsches Facebook-Profil ihr Vertrauen und erfuhr kurz vor der Tat, dass sie sich endgültig von ihm losgesagt hatte. Die Verteidigung will am 18. Dezember plädieren. Das Urteil soll am 21. Dezember verkündet werden.