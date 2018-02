Prozesse : Ankläger fordert mehrjährige Haft für Reitstall-Besitzer

von dpa

19. Februar 2018, 13:11 Uhr

Wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern soll ein Reitstall-Inhaber aus einem Dorf bei Schwerin nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für vier Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Nach dem Plädoyer des Anklagevertreters sprach sich der Verteidiger am Montag vor dem Landgericht in Schwerin für eine deutlich mildere Strafe aus. Er beantragte eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren. Der 58 Jahre alte Angeklagte hatte zum Prozessauftakt vor einer Woche den Missbrauch von zwei Mädchen gestanden. Laut Staatsanwaltschaft verging er sich zwischen 2008 und 2010 mehrfach an einer Schülerin, die anfangs zwölf Jahre alt war. 2017 kam es den Angaben zufolge zum Missbrauch einer Dreizehnjährigen. Das Gericht will am frühen Montagnachmittag (14.00 Uhr) das Urteil in dem Prozess verkünden.