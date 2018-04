Prozesse : Ankläger fordert Haft für Mann wegen sexuellen Missbrauchs

von dpa

09. April 2018, 12:51 Uhr

Im Prozess um sexuellen Missbrauch einer Schutzbefohlenen hat die Staatsanwaltschaft am Montag zweieinhalb Jahre Gefängnis für einen 53 Jahre alten Mann aus Nordwestmecklenburg gefordert. Der arbeitslose Lastwagen-Fahrer hatte zuvor vor dem Landgericht Schwerin gestanden, sich zwischen März 2013 und Anfang 2015 an seiner anfangs 14 Jahre alten Stieftochter vergangen zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft filmte er die Taten, weil er die Aufnahmen später verkaufen wollte. Der Verteidiger beantragte eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren, da der Angeklagte keine Gewalt gegen seine Stieftochter angewandt habe und die Aufnahmen auch nicht verkaufte. Die Richter wollten noch am Montag das Urteil verkünden.