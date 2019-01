Polizei : Anja Hamann ist neue Chefin der Landeswasserschutzpolizei

Eine Frau steht jetzt an der Spitze der Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Anja Hamann ist am Dienstag vom Kabinett der Landesregierung als neue Direktorin des Landeswasserschutzpolizeiamtes bestätigt worden, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in Schwerin mitteilte. Sie war bisher Leiterin des Führungsstabes und stellvertretende Behördenleiterin im Polizeipräsidium Rostock. Hamann folgt auf Peter Mainka, der Ende 2018 Polizeipräsident in Rostock wurde.

von dpa

22. Januar 2019, 15:12 Uhr

Anja Hamann sei eine Vollblutpolizistin, die sich mit Fleiß, Leidenschaft und Wissen nach oben gearbeitet und einen Namen in der Landespolizei gemacht hat, sagte Caffier. Zudem sei sie die erste Behördenleiterin der Landespolizei seit der Umsetzung der Polizeistrukturreform. Sie werde anderen Frauen, die sich für eine Karriere in der Landespolizei interessieren, zeigen, welche Perspektiven ihnen offen stehen.

Hamann wurde 1965 in Schleswig geboren und begann ihre berufliche Laufbahn bei der Polizei 1985 in Schleswig-Holstein. Seit 1992 gehört sie der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern an. Das Landeswasserschutzpolizeiamt ist für 7634 Quadratkilometer Küstenmeer und 1271 Quadratkilometer Binnengewässer zuständig.