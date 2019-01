Abfall : Anhörung zur Sondermülldeponie Ihlenberg

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags will sich am Donnerstag mit der Situation auf der landeseigenen Sondermülldeponie Ihlenberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) befassen. Zu dem nichtöffentlichen Expertengespräch ist auch der frühere Innenrevisor der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG), Stefan Schwesig, geladen. Der Ehemann von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist Autor eines umstrittenen Prüfberichts, demzufolge es bei Müll-Lieferungen in den vergangenen Jahren zum Teil tausendfache Grenzwertüberschreitungen bei giftigen Schwermetallen gab.

17. Januar 2019, 05:48 Uhr

Der Bericht wurde im Herbst bekannt. Ein daraufhin von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten zweier Berliner Anwälte bescheinigte der Deponieleitung Ende November dagegen, dass es zu keinen schwerwiegenden Verstößen auf der Deponie gekommen sei. Früheren Angaben zufolge sollen im Ausschuss auch die IAG-Geschäftsführer, der Aufsichtsratschef und dessen Stellvertreter, der Direktor des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG), der Beiratsvorsitzende und der Betriebsrat angehört werden.