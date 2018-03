Gesundheit : Anhaltende Grippe-Welle: Krankenkasse verlängert Hotline

von dpa

09. März 2018, 11:29 Uhr

Wegen der anhaltenden Grippewelle und aufgrund der großen Nachfrage hat die Krankenkasse Barmer ihre vor zwei Wochen eingerichtete Telefon-Hotline bis zum 16. März verlängert. Bisher hätten bundesweit rund 1000 Menschen angerufen, sagte Barmer-Sprecher Bernd Schulte am Freitag. Ärzte berieten an der Hotline, wie sich die echte Grippe von einer eher harmlosen Erkältung unterscheidet, wie man sich durch Schutzimpfungen und andere Maßnahmen wappnen kann oder was zu tun ist, wenn man selbst oder ein Angehöriger erkrankt ist. Erreichbar ist die Hotline täglich von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr unter der Rufnummer 0800/8484111. Die Beratung sei kostenlos und stehe allen Interessierten offen, sagte der Sprecher. Ein Ende der hohen Erkrankungszahlen sei noch nicht absehbar.