Prozesse : Angriff auf Protest-Beobachter bei Corona-Demo: Geldstrafe

Für einen Angriff auf einen fotografierenden Beobachter bei einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Demmin muss ein Mann eine Geldstrafe von 2100 Euro zahlen.

Demmin | Das sieht ein Urteil des Amtsgerichtes Neubrandenburg vor, das am Donnerstag verkündet wurde. Richterin Tanja Krüske sprach den Täter, der den Angriff vorher in der Verhandlung gestanden hatte, der Körperverletzung und Nötigung schuldig. Bei dem Spaziergang im Juni 2020, an dem auch Bürger aus der Reichsbürgerszene teilnahmen, war gegen Corona-Eins...

