Fischerei : Anglerverband setzt 8000 Jungaale im Goldberger See aus

In Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montag rund 8000 Jungaale im Goldberger See ausgesetzt worden. Am Rande der Aktion von Landesanglerverband (LAV) und Energieversorger Wemag unterzeichneten beide eine Vereinbarung, nach der das Unternehmen künftig pro Jahr 3500 Euro für den Aalbesatz durch den LAV zahlt, teilte das Agrarministerium mit.

von dpa

22. Oktober 2018, 11:07 Uhr

Die ausgesetzten Jungaale wögen etwa zehn Gramm, insgesamt seien 82 Kilogramm von ihnen ausgesetzt worden. Die Besatzmaßnahmen gehen auf die Europäische Aalverordnung zurück, mit der der bedrohte Fisch in Europa geschützt werden soll. Seit 40 Jahren gehe der Bestand zurück, hieß es. Die Verordnung war 2007 erlassen worden, zwei Jahre später starteten die Besatzmaßnahmen im Land, sagte Minister Till Backhaus (SPD), der die Aktion begleitete.