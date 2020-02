Freizeit : Angler säubern Ufer: Großeinsatz zum Tag der Gewässerpflege

Unterstützt von Familienangehörigen und Naturfreunden haben Hunderte Angler in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag für Sauberkeit an Flüssen, Seen, Teichen und Ostsee-Stränden gesorgt. Dazu aufgerufen hatte der Anglerverband, der landesweit etwa 45 000 Mitglieder zählt. Anlass war der Tag der Gewässerpflege, der in der kommenden Woche vielerorts seine Fortsetzung finden soll.

von dpa

22. Februar 2020, 14:45 Uhr

In Hanstorf (Landkreis Rostock) etwa beteiligten sich am Vormittag 15 Angelfreunde an der Säuberungsaktion. An den vier bewirtschafteten Teichen seien in drei Stunden mehrere Müllsäcke gefüllt worden, vor allem mit Plastiktüten, leeren Dosen und Flaschen. «Trotz aller Appelle für eine saubere Umwelt gibt es immer wieder Unverbesserliche, die ihren Müll einfach liegen lassen», sagte Kassenwart Matthias Darmann.

Zu den Aktionen gehörte in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ein Einsatz an der Peene. Dort sollten im Naturschutzgebiet Weiden beschnitten und das Ufer auf zehn Kilometern von Abfall befreit werden. In Westmecklenburg hatte der Kreisverband Parchim zu einem Einsatz am Wockersee aufgerufen, wo Schilf zu mähen war. Am Ufer des Inselsees in Güstrow wurde Unrat eingesammelt. Die Säuberungsaktionen in den oft schilfbewachsenen Uferzonen finden jeweils im Februar statt, um noch vor Beginn der Vogelbrutsaison Ordnung zu schaffen.