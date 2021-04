Notfälle : Angetrunkene „parkt“ Auto auf Gleisen: Zugverkehr gestoppt

Der Osterbesuch einer Autofahrerin bei einer Bekannten in Vorpommern hat zu einer Vollsperrung der Bahnstrecke Berlin-Pasewalk-Stralsund geführt.

Klein Bünzow | Wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte, fuhr die 78-Jährige nach einem kleinen „Umtrunk“ am Montagfrüh nach Hause - und ihren Wagen in den Schienen eines Bahnübergangs in Groß Jasedow völlig fest. Das Auto ließ sie dort einfach stehen und ging zu Fuß zu ihrer Bekannten zurück. Ein Zeuge meldete den Vorfall, so dass die zweigleisige Bahnstrecke no...

