Prozesse : Angeklagter stellt Tod von Ex-Freundin als Notwehr dar

Im Prozess um den gewaltsamen Tod seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Güstrow hat der Angeklagte die Tat am Donnerstag im Gericht als Notwehr dargestellt. Die Frau habe versucht, ihn zu sich in die Badewanne zu ziehen, sagte der 40-Jährige zum Prozessauftakt im Landgericht Rostock. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine Ex-Lebensgefährtin im März aus Eifersucht getötet zu haben.

von dpa

23. August 2018, 11:26 Uhr

Der Tat soll ein monatelanger Chat in einem sozialen Netzwerk vorausgegangen sein, bei dem er ein Fake-Profil benutzt haben soll, um seine Ex-Lebensgefährtin zu täuschen und sich ihr wieder zu nähern. Für die Nacht zum 4. März sei ein Treffen in der neuen Wohnung der Frau in Güstrow vereinbart worden. Der Mann ist den Ermittlern zufolge auch eingelassen worden. Als er sich im Badezimmer der unbekleideten Frau gegenüber als ihr Chat-Partner offenbarte, sei es zum Streit gekommen.

Der Mann soll die Frau mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Sie sei in die gefüllte Badewanne gefallen, wo er ihr mit einem Gemüsemesser zwölf Mal in die Brust gestochen haben soll. Anschließend habe er sich der Polizei gestellt.