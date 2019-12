Prozesse : Angeklagter bestreitet Vorwürfe im Mordprozess um Leonie

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie hat der angeklagte Stiefvater am Montag die Vorwürfe komplett zurückgewiesen. Leonie sei am 12. Januar die Treppe hinuntergestürzt, sonst habe er keine Erklärungen für die Verletzungen bei dem Mädchen, hieß es in einer schriftlichen Erklärung, die seine Anwälte am Landgericht Neubrandenburg vorlasen. Das gelte auch für Verletzungen beim kleineren Bruder. Einmal habe er gesehen, wie Leonies Mutter nach Weihnachten 2018 das Mädchen so getreten habe, so dass es mit dem Kopf gegen eine Wand geprallt war. Fragen wollte der Angeklagte dazu nicht beantworten.

von dpa

09. Dezember 2019, 11:54 Uhr

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es starb. Das Urteil wird für den 9. Januar erwartet.