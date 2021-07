Hochschulen : Angebot der Uni: Studierende sollen sich impfen lassen

Um im Wintersemester wieder Präsenzlehre anbieten zu können, hat die Universität Rostock allen Studierenden ein Impfangebot unterbreitet.

Rostock | „Wir möchten, dass die jungen Leute gesund ins Wintersemester starten können“, sagte der Corona-Experte und Dekan der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, am Mittwoch. Es würden ausreichend Impfdosen zur Verfügung gestellt. Das Angebot gelte auch für alle künftigen und aktuellen Studierenden in Rostock, also ebenso für die der Hochschule für Musik u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.