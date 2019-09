Arbeitsmarkt : Andreas Wegner wird neuer Arbeitsagenturchef in Greifswald

von dpa

04. September 2019, 15:04 Uhr

Neuer Leiter der Agentur für Arbeit in Greifswald wird der Diplom-Verwaltungswirt Andreas Wegner. Er folgt auf Heiko Miraß, der Mitte des Jahres als Staatssekretär ins Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin wechselte, wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Der Verwaltungsausschuss der Agentur habe sich in einer Sondersitzung für Wegner als neuen Chef entschieden. Der 54-Jährige arbeitet seit 1985 für die Bundesagentur für Arbeit, zuletzt war er Geschäftsführer des Jobcenters Mecklenburgische Seenplatte-Süd. Wegner kündigte an, die Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitgebern ausbauen zu wollen. Die Amtseinführung ist voraussichtlich Mitte Oktober.