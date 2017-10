Geschichte : Andacht erinnert an Pogrom gegen Juden vor 525 Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

29.Okt.2017

Mit einer Friedensandacht haben Juden sowie evangelische und katholische Christen am Sonntag an ein Pogrom gegen die Sternberger Juden vor 525 Jahren erinnert. Mit dem Gewaltakt begann die Vertreibung der Juden aus Mecklenburg. Zu der interreligiösen Friedensandacht hatten der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Schwerin, Yuriy Kadnykov, und der Mecklenburger Bischof Andreas von Maltzahn gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde sowie der Stadt Sternberg eingeladen. Etwa 120 Menschen kamen zu der Andacht im Rathaussaal. «Wir wollten einen neutralen Ort», sagte Kadnykov.

Die Friedensandacht erinnerte an die Ereignisse am 24. Oktober 1492. Damals waren im Zuge eines Justizmords 27 jüdische Männer und Frauen aus Sternberg auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. «Die Juden wurden aus dem Land fast völlig verbannt», sagte Kadnykov. «Es ist wichtig, dass sich so etwas nicht wiederholt, eine solche Intoleranz der Kräfte, die an der Macht sind.»

Bischof von Maltzahn sagte: «Scham erfüllt mich, dass auch bei uns in Mecklenburg Juden verfolgt und ermordet wurden. Weder Obrigkeit noch Geistlichkeit schritten ein, im Gegenteil.» Die Verbrechen seien unter vorgeblich christlichem Vorzeichen geschehen. «Auch der später wirkende Martin Luther war in judenfeindlichen Denkmustern gefangen, deren Wurzeln bis in die Anfänge der Kirche zurückreichen», sagte von Maltzahn.

Angesichts der Shoah, des deutschen Verbrechens, bei dem sechs Millionen Juden aus ganz Europa erschossen, vergast und verbrannt wurden, sei es zum Schämen, dass antisemitische Gedanken nicht der Vergangenheit angehören, sondern sich wieder und weiter verbreiten. «Wo immer Jüdinnen und Juden heute in unserer Gesellschaft mit Worten oder Taten angegriffen werden - es ist ein Angriff auf uns alle», machte Maltzahn deutlich.