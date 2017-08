Agrar : Anbauer rechnen mit kleinster Apfelernte seit 26 Jahren

Die Apfelernte in Deutschland fällt in diesem Jahr nach Schätzung der Anbauer nur etwa halb so groß aus wie im Durchschnitt der Jahre. Grund ist der Frost in der Blütezeit, wie Mecklenburg-Vorpommerns Obstanbauberater Rolf Hornig am Freitag sagte. Er rechnet mit der kleinsten Apfelernte seit 26 Jahren. 1991 habe es zuletzt eine ähnliche Situation mit Frost im Frühjahr gegeben wie in diesem Jahr. Im Schnitt ernten die Obstplantagen in Mecklenburg-Vorpommern 36 000 bis 37 000 Tonnen Äpfel, im Vorjahr waren es rund 43 700 Tonnen.