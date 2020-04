Kriminalität : An Laternenmast gekettete Koffer lösen Polizeieinsatz aus

von dpa

14. April 2020, 16:31 Uhr

Zwei an einen Laternenmast gekettete Koffer haben am Dienstag in Neubrandenburg die Polizei auf den Plan gerufen. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde ein Teil der Stargarder Straße im Zentrum der Stadt zeitweilig gesperrt. Die Polizei hatte nach vorangegangenen ähnlichen Fällen einen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter, einen 57 Jahre alten Mann. Er gab zu, den roten Reisekoffer und einen blau-roten Kinderkoffer dort abgestellt zu haben. Die Koffer trugen Sprüche wie «Mama hat Corona» und Deutschlandfahnen. In beiden Koffern befanden sich Toilettenpapierrollen und Plüschtiere sowie leere Plastik- und Bierflaschen. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.