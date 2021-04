Kriminalität : An der Seenplatte häufen sich wieder Fahrzeugaufbrüche

An der Mecklenburgischen Seenplatte häufen sich wieder Fahrzeug-Aufbrüche von Dieben.

Altentreptow | Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurden am Wochenende drei Firmentransporter in Altentreptow und ein Auto in Waren an der Müritz gewaltsam geöffnet, um dort Werkzeuge, Geldbörsen und Smartphones zu stehlen. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 20 000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen wurden die Transporter im Stadtgebiet von Altentre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.