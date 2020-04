Tourismus : Amthor: Eine Perspektive für Tourismus-Saison aufzeigen

In Zeiten der Corona-Krise gibt es nach Ansicht von CDU-Politiker Philipp Amthor noch eine Perspektive für eine Tourismus-Saison in Mecklenburg-Vorpommern. «Nach einer Aufhebung des Einreiseverbots wird zwar nicht alles auf einen Schlag wieder so sein wie zuvor, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten unter Wahrung der veränderten hygienischen Bedingungen immerhin auch wieder touristischen Verkehr geben kann», sagte Amthor der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

18. April 2020, 10:08 Uhr

Es brauche ein abgestimmtes Vorgehen der Bundesländer mit Blick auf den Tourismus. «Wir erleben derzeit insbesondere in den touristischen Regionen unseres Landes gravierende wirtschaftliche Einschnitte.» Es müsse aber berücksichtigt werden, dass das Gesundheitssystem Mecklenburg-Vorpommerns lediglich für die rund 1,6 Millionen Einwohner konzipiert sei.

Seit Mitte März gilt für Touristen aus anderen Bundesländern ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern. Dies hatte die Landesregierung diese Woche zunächst bis zum 3. Mai verlängert.

Amthor hatte Anfang Februar seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz angekündigt. Der für März geplante Landesparteitag wurde angesichts der Corona-Pandemie abgesagt. Jetzt sei nicht die Stunde der Parteipolitik, betonte er. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Amthor hat seinen Wahlkreis (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Er zog 2017 mit 24 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein.