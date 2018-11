Kommunen : Am Rande der Metropolregion: Konzept für Region Goldberg

Die Dörfer rund um Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wollen ihre Rolle in der Metropolregion Hamburg finden. Für eine Entwicklungsstrategie am östlichen Rand der Metropolregion bekommen die Stadt Goldberg und die umliegenden Gemeinden Dobbertin, Mestlin, Neu Poserin und Techentin jetzt 92 000 Euro, wie eine Sprecherin der Metropolregion am Freitag sagte.

von dpa

29. November 2018, 18:31 Uhr

Ziel sei die Stärkung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung in der Region. Das Konzept solle wichtige Impulse für die Rolle peripher gelegener ländlicher Räume innerhalb der Metropolregion Hamburg geben. Von dem Geld stammen 82 000 Euro vom Land und 10 000 aus dem gemeinsamen Förderfonds Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern der Metropolregion Hamburg.

Das Amt Goldberg-Mildenitz könne Vorbild innerhalb der Metropolregion werden, hieß es. Das Amt Bornhöved in Schleswig-Holstein, ebenfalls am Rande der Metropolregion gelegen, habe bereits großes Interesse am Projekt und seinen Ergebnissen angemeldet.