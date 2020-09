Kirche : Am Fluss Peene öffnet eine Kirche für Wasserwanderer

Was an Autobahnen schon lange üblich ist - Autobahnkirchen - gibt es jetzt auch an einer Wasserstraße. Wie ein Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises am Dienstag sagte, steht Wasserwanderern nun das Gotteshaus in Alt Plestlin bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) für eine «innere Einkehr» zur Verfügung. Die Feldsteinkirche mit Fachwerkturm sei saniert worden und liege nur wenige hundert Meter südlich des Peene-Flusses, der gern von Wassertouristen genutzt wird.

von dpa

15. September 2020, 13:23 Uhr