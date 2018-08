Notfälle : Altlast: Munitionsexperten bergen Panzerminen in Neustrelitz

Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes haben in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) drei russische Panzerminen geborgen. Die Sprengkörper hatte ein Spaziergänger am Sonntag auf einem alten Militärgelände am Stadtrand entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Die Tellerminen vom Typ TM-57 haben je 6,5 Kilogramm Sprengstoff. In und um Neustrelitz waren zwischen 1945 und 1993 rund 20 000 Soldaten der Roten Armee stationiert, darunter auch Panzertruppen.

von dpa

21. August 2018, 11:59 Uhr

Ein Dieb hätte den Experten fast noch den Einsatz erschwert. Da die Zufahrt zum Gelände schwierig zu finden ist, hatte die Polizei dort einen modernen Leitkegel an den Gehweg gestellt. Dieser war verschwunden, als die Experten samt Minen das Gelände verließen.