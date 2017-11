Landtag : Alterung der Bevölkerung: Politik will reagieren

In spätestens 15 Jahren wird Prognosen zufolge knapp ein Drittel der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns älter als 65 Jahre sein. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch im Schweriner Landtag sagte, liegt der Anteil der Senioren im Land derzeit noch bei 23 Prozent. Diese Entwicklung stelle Gemeinden, Städte und Land bei der Betreuung älterer Menschen vor erhebliche Herausforderungen, die von allen Ebenen aber auch angenommen würden. «Im gesamten Land gibt es gute Konzepte, tolle Initiativen und liebevolle Projekte», sagte Drese am Mittwoch im Landtag.