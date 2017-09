Buntes : Alter Transporter aus Ueckermünde fährt in Ed-Sheeran-Video

Was macht ein Transporter einer vorpommerschen Haustechnik-Firma in einem Video von Ed Sheeran? Diese Frage stellte sich Firmen-Eigentümer Michael Alb auch, als er das Video «Bibia Be Ye Ye» des britischen Popstars sah. In Minute 1:16 des Gute-Laune-Videos fährt sein ehemaliger Transporter durch die Straßen einer Stadt in Ghana - immer noch beklebt mit der alten Werbeaufschrift und der Telefonnummer seiner Firma in Ueckermünde. «Das ist der Hammer», sagte Alb am Freitag.