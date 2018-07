Kriminalität : Alkoholisierter Mann holt Frau mit Auto von der Polizei ab

von dpa

25. Juli 2018, 10:51 Uhr

Mit gut zwei Promille intus hat eine Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schwerin am Dienstag einen Unfall verursacht. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich die 45-Jährige aggressiv, beruhigte sich aber auf der Fahrt zum Polizeirevier, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Von dort holte ihr Lebensgefährte sie mit einem Auto ab. Der 37-Jährige hatte ebenfalls Alkohol getrunken und besaß keine Fahrerlaubnis mehr, stellten die Beamten fest. Der Führerschein war ihm schon durch ein Gericht entzogen worden. Die Kripo ermittelt nun gegen das Paar wegen mehrerer Verkehrsstraftaten.