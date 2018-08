Kriminalität : Alkoholisierter Autofahrer schläft an Ampel ein

von dpa

17. August 2018, 13:41 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend in seinem Wagen an einer roten Ampel in Schwerin eingeschlafen - und wurde von Ersthelfern zunächst für ohnmächtig gehalten. Diese seien von einem medizinischen Notfall ausgegangen, weil der 24-Jährige den Kopf in den Nacken gelegt hatte, nicht ansprechbar war und der Motor seines Wagens noch lief, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Helfer den Mann aus seinem Auto holten, sei dieser wach geworden und habe «die Welt um sich herum nicht mehr verstanden». Die Polizei machte bei dem jungen Mann einen Atemalkohltest. Das Ergebnis: 1,83 Promille. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde beschlagnahmt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.