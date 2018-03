Agrar : Alexander Läritz und Simone Woltersmann sind beste MV-Melker

Mecklenburg-Vorpommerns beste Melker kommen aus Steinhagen bei Bützow (Landkreis Rostock) und Beggerow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Bei der Altersklasse unter 25 Jahren siegte mit 132 von 160 möglichen Punkten Alexander Läritz von der Griepentrog KG Steinhagen, wie Joachim Kanz vom Landeskontrollverband für Leistungs- und Qualitätsprüfung am Donnerstag in Güstrow sagte. Bei den Älteren gewann Simone Woltersmann von der Beggerower Gutsfrucht GmbH mit 149 Punkten. Die 16 Teilnehmer mussten in einem Praxisteil am Mittwoch unter Aufsicht je acht Kühe in Plauerhagen melken und in Güstrow einen Theorieteil absolvieren.

von dpa

15. März 2018, 14:01 Uhr

Der Sieger der jüngeren Kategorie - Läritz - gewann vor Patrick Boldin aus Groß Nieköhr (Landkreis Rostock) mit 126 Punkten. Dritter wurde Oliver Klühs aus Samtens von der Insel Rügen, der ebenfalls 126 Punkte hatte, aber im Praxisteil hinter dem Zweitplatzierten Boldin lag. Dieses Trio wird Mecklenburg-Vorpommern beim diesjährigen Bundesmelkwettbewerb in Echem in Niedersachsen vertreten, der Ende April über einen Woche veranstaltet wird. Die Meisterschaften der Melker finden alle zwei Jahre statt.