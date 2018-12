Landtag : Aktuelle Stunde im Landtag stimmt auf Wahljahr 2019 ein

In der letzten Sitzungswoche des Jahres liegen dem Landtag in Schwerin zwei Gesetze mit spürbaren finanziellen Auswirkungen zur Abstimmung vor. Heute werden die Abgeordneten ihre Beratungen zum Nachtragshaushalt für den bereits beschlossenen Etat für 2019 beenden. Er sieht Zusatzausgaben in Höhe von knapp 73 Millionen Euro vor. Sie sollen durch Überschüsse aus dem Jahr 2017 finanziert werden und unter anderem der Digitalisierung und der Polizei zugute kommen.

12. Dezember 2018, 11:52 Uhr

Die Aktuelle Stunde im Landtag hat heute in Schwerin einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Wahlkampf zu den Kommunal- und Europawahlen im Mai 2019 geliefert. Die oppositionelle Linke nutzte die von ihr initiierte Debatte zur Generalabrechnung mit der Arbeit der Regierungskoalition. «SPD und CDU sind bärenstark im Ankündigen und hasenfüßig im Handeln», sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Als Beispiele nannte sie ein schleppendes Tempo bei der Digitalisierung, Defizite im Straßen- und Wohnungsbau sowie unzureichende Finanzausstattung der Kommunen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die Spitzen der Koalitionsfraktionen verwiesen hingegen auf Firmenansiedlungen, sinkende Arbeitslosigkeit Elternentlastungen bei Kitagebühren und Investitionsprogramme für Schulbau und Digitalisierung. «Wir gestalten, während die Linke nur ihren Frust verwaltet», sagte Schwesig.