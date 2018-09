Soziales : Aktionswoche Kinderschutz: Neue App soll Anleitung geben

Mit einer Kinder- und Jugendschutzkonferenz in Neubrandenburg startet am Freitag (09.30 Uhr) die Aktionswoche für Kinderschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben des Sozialministeriums wird es bis zum 27. September dazu 53 Veranstaltungen geben, vorwiegend im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der nach Rostock und Schwerin in den Vorjahren nun Gastgeber ist.

von dpa

21. September 2018, 11:21 Uhr

Mit einer Kinderschutz-App will das Sozialministerium in Schwerin Ärzten, Lehrern oder Erziehern in Mecklenburg-Vorpommern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung das richtige Handeln erleichtern. Gezielte Fragen und Hinweise würden helfen, sich im Kinderschutzverfahren zu orientieren und bei Bedarf die notwendigen Schritte einzuleiten. «Es ist bundesweit die erste App dieser Art. Ich bin davon überzeugt, dass durch diese neue, von vielen genutzte Kommunikationsform die Arbeit und Vernetzung der Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe erleichtert wird», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Freitag am Rande der Kinder- und Jugendschutzkonferenz in Neubrandenburg. Die Tagung mit etwa 300 Teilnehmern bildete den Auftakt zur 3. Aktionswoche für Kinderschutz. Laut Drese wird es bis zum 27. September 53 Veranstaltungen geben.