Parteien : Aktion der SPD für beitragsfreie Kita nicht überall erlaubt

Die SPD Mecklenburg-Vorpommern will von Montag an mit Plakaten für die beitragsfreie Kita seit Jahresbeginn werben. Aber nicht alle Kommunen, in denen die Sozialdemokraten Anträge stellten, haben es genehmigt, wie SPD-Landesgeschäftsführer Steffen Wehner am Freitag sagte. Einige hätten ihre Flächen an private Dienstleister vergeben, andere hätten argumentiert, dass sie in der Plakataktion Wahlkampf sähen und dies außerhalb von Wahlkampfzeiten nicht erlaubten.

von dpa

03. Januar 2020, 17:28 Uhr

Laut NDR wirbt auf den Fotos die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig - umringt von Kindern - für die kostenfreie Kita. Dem Sender zufolge untersagten beispielsweise Grevesmühlen, Ludwigslust, Waren und Stralsund das Plakatieren an den Gemeindestraßen unter Berufung auf das Kommunalwahlgesetz. Wahlwerbung sei kostenlos nur sechs Wochen vor einem Wahltermin möglich und außerhalb dieser Zeit nicht zu genehmigen.