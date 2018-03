Tourismus : Airbnb legt im Nordosten kräftig zu

Die bei Urlaubern beliebte Vermietungsplattform Airbnb hat in Mecklenburg-Vorpommern kräftig zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Internetportal einen Anstieg um 64 Prozent auf rund 66 000 Gäste, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf der Tourismusmesse ITB in Berlin mit.

von dpa

07. März 2018, 15:57 Uhr

«Wir beobachten auf Airbnb ein zunehmendes Interesse an den ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, auch aus dem Ausland», sagte der Airbnb-Chef im deutschsprachigen Raum, Alexander Schwarz. Etwa 20 Prozent der Gäste seien aus dem Ausland gekommen. Ihr Anteil liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von drei bis vier Prozent.

Der Präsident des Tourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller (CDU) sagte, das Land könne durch Airbnb international an Reichweite zulegen und neue Zielgruppen ansprechen. Noch bewegt sich Airbnb im Land auf niedrigem Niveau, denn insgesamt verzeichnete der Nordosten 2017 rund 30 Millionen Übernachtungen.

Der Deutsche Städtetag hatte in der vergangenen Woche Auflagen für Portale wie Airbnb gefordert. Wer in Gegenden mit Wohnraummangel seine Wohnung ständig als Ferienwohnung vermieten wolle, solle dafür künftig eine Genehmigung beantragen müssen, sagte der Präsident des Städtetages, Markus Lewe.