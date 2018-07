Freizeit : «Airbeat One»-Festival mit 55 000 Besuchern startet

Eines der größten norddeutschen Elektro-Musikfestivals startet am Mittwoch unter dem Motto «Great Britan» in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Ab 10 Uhr sollen Shuttle-Busse zwischen dem Bahnhof in Neustadt-Glewe und dem Festivalgelände fahren, die ersten Musiker sollen bereits um 11 Uhr in der VIP-Area auftreten. Die Veranstalter erwarten pro Tag 55 000 Besucher aus 45 Nationen. Rund 170 DJs und Musik-Künstler sollen für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Zu den Headlinern gehören unter anderem der anonym auftretende DJ «Marshmello» und der französische Musikproduzent «DJ Snake».

von dpa

11. Juli 2018, 07:45 Uhr

Wegen der Trockenheit müssen zudem besondere Auflagen erfüllt werden: Der Wald in der Nähe des Festivals darf wegen der hohen Brandgefahr nicht betreten werden, wie ein Sprecher des Festivals mitteilte. Zudem seien Bodengrills und flüssige Anzünder verboten und es müsse präventiv Löschwasser auf dem Gelände bereitgestellt werden.