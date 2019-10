Schifffahrt : «Aidaaura» beendet Hauptsaison der Kreuzschifffahrt

Mit der «Aidaaura» läuft am Donnerstag das letzte Schiff der diesjährigen Kreuzfahrt-Hauptsaison in Warnemünde ein. Endgültig zu Ende ist die Saison erst am 4. Dezember, wenn das Kreuzfahrtschiff «Balmoral» der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines Warnemünde verlassen hat. Bei 196 Schiffsanläufen werden dann 906 000 Seereisende an und von Bord der 40 Kreuzfahrtschiffe gegangen sein. Diese Zahl liegt auf Vorjahresniveau.

von dpa

17. Oktober 2019, 01:53 Uhr

Für das kommende Jahr stehen laut Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner wichtige Neuerungen an: Der Testbetrieb der Landstromanlage, die Eröffnung des zweiten Passagierterminals und die Inbetriebnahme des dann umgebauten Warnemünder Bahnhofs.