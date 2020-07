Schifffahrt : Aida wappnet sich für Neustart der Kreuzschifffahrt

Am Samstag kommen in Rostock erstmals seit dem coronabedingten Zwangsstopp für Seereisen wieder Kreuzfahrtschiffe an. Doch haben sie noch keine Gäste an Bord. Wie die in Rostock ansässige Reederei Aida Cruises am Mittwoch mitteilte, machen die zu ihrer Flotte gehörenden Schiffe AIDAmar und AIDAblu im Überseehafen fest. Dort würden sie auf die Wiederaufnahme der Kreuzschifffahrt im August vorbereitet.

von dpa

15. Juli 2020, 16:33 Uhr