Tourismus : AIDA Cruises bietet ab Oktober Mittelmeer-Kreuzfahrten an

Die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wird bereits am 17. Oktober die Saison 2020/2021 eröffnen und Reisen nach Italien anbieten. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Rostock berichtete, starten und enden die siebentägigen Reisen in Civitavecchia/Rom und führen unter anderem über Neapel, Catania und La Spezia. Die Passagierkapazität der «Aidablu» sei deutlich reduziert. Ursprünglich war der Saisonbeginn für den 1. November mit einer Reise der «Aidamar» rund um die Kanarischen Inseln geplant gewesen.

von dpa

16. September 2020, 14:59 Uhr