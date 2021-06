Schifffahrt : Aida Cruises baut Flotte für nachhaltiges Wachstum um

Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises baut seine Flotte um.

Rostock | Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird das 25 Jahre alte und erste Schiff der Flotte, die „Aidacara“, in den kommenden Wochen an einen neuen Eigentümer übergeben. Aida Cruises wolle seine Flotte erneuern, um Kosten zu senken sowie Nachhaltigkeit und das Erlebnis für Passagiere zu steigern, sagte Sprecher Hansjörg Kunze. Da habe die „Aidacara“...

