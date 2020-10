Buntes : Agroneum sucht stärksten Kürbis: Stabile Gästezahl

Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat das Museum Agroneum in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) eine positive Besucherbilanz für 2020 gezogen. Mit rund 26 000 Gästen kamen bisher - trotz Schließzeit im Frühjahr und ohne die sonst üblichen Großveranstaltungen - ähnlich viele Besucher wie in den Vorjahren, wie Museumsleiterin Anke Gutsch am Mittwoch sagte. Hintergrund sei die gewachsene Zahl der Inlandsurlauber in Deutschland. An diesem Sonntag soll es wieder die erste größere Sonderveranstaltung auf dem agrarhistorischen Freigelände mit Holländerwindmühle nach der Corona-Auszeit geben: den Kürbis- und Kartoffeltag.

von dpa

07. Oktober 2020, 09:13 Uhr