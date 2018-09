Forstwirtschaft : Agrarminister warnt vor Borkenkäfer: Fichten geschwächt

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat nach der Wärme und Trockenheit dieses Sommers vor einem Befall der Wälder durch den Borkenkäfer gewarnt. Die warme Witterung habe die Vermehrung der Käfer beschleunigt, so dass die Waldbestände seit August verstärkt befallen würden, sagte Backhaus am Montag in Schwerin.

von dpa

17. September 2018, 16:16 Uhr

«Infolge der langen Trockenheit sind vor allem die Fichten derart geschwächt, dass sie die anfliegenden Borkenkäfer nicht mehr abwehren können.» Er forderte die Waldbesitzer auf, ihre Bestände intensiv zu kontrollieren und den Borkenkäfer zu bekämpfen.

«Die Borkenkäfer müssen vor dem Ausfliegen bekämpft werden», erklärte der Minister. «Was jetzt entkommt und überwintert, befällt im nächsten Frühjahr noch grüne Bäume.» Die Bekämpfung geschehe durch Fällen und Entrinden der Stämme oder durch die sofortige Abfuhr der aufgearbeiteten Hölzer aus den Wäldern. Auch Pflanzenschutzmittel könnten zum Einsatz kommen. In Mecklenburg-Vorpommern wachsen dem Ministerium zufolge auf sieben Prozent der Waldflächen Fichten.