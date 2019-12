Agrar : Agrarminister reist mit Wirtschaftsdelegation nach China

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) startet am heutigen Montag mit einer Wirtschaftsdelegation zu einer einwöchigen China-Reise. Mit an Bord sind unterschiedliche Branchen, darunter Vertreter der Logistik, der Gesundheits- und der Ernährungswirtschaft, der Umwelttechnik und der Bio-Technologie. 2015 und 2017 hatte Backhaus bereits Delegationen nach China angeführt. Auf der Reise, die am 8. Dezember endet, sollen bisherige Kontakte ausgebaut und vertieft werden.

von dpa

02. Dezember 2019, 01:29 Uhr

Zu den Stationen gehört die Stadt Shenzhen, wo ein internationaler Kongress zu grüner Infrastruktur und zur Kreislaufwirtschaft sowie ein deutsch-chinesisches Treffen stattfinden. Im Anschluss geht es weiter nach Changsha: In der Hauptstadt der Provinz Hunan steht eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit an. Außerdem sollen die Kontakte zum chinesischen Pendant der Industrie- und Handelskammern (IHK), dem CCPIT, ausgebaut werden.