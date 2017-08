Regierung : Agrarminister Backhaus nach Klinikaufenthalt wieder im Amt

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat seine Gesundheitsprobleme überwunden und ist wieder im Amt. Der 58-Jährige nahm am Dienstag nach knapp drei Wochen die Arbeit im Agrar- und Umweltministerium wieder auf, wie eine Sprecherin sagte. Backhaus hatte sich am 2. August wegen Kreislaufproblemen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in ein Krankenhaus begeben. Dort musste er auf Anordnung der Ärzte längere Zeit bleiben. In der Elbestadt hatte er eigentlich eine SPD-Direktkandidatin im Wahlkampf unterstützen wollen.