Agrar : Agrarmesse MeLa in Mühlengeez: Pferdeschau zum Abschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Präsentationen von Rindern, Schweinen und Kaninchen, die große Landestierschau sowie ein Pferdeschauprogramm stehen am Sonntag zum Abschluss der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) auf dem Programm. Ein großes Pferdeschauprogramm setzt am Nachmittag (16.30 Uhr) den Schlusspunkt unter die 27. Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung. Zahlreiche Foren, Vorträge und Präsentationen widmeten sich diesmal der Honigbiene als Tier der MeLa. Vier Tage lang präsentierten mehr als 1000 Aussteller aus 14 Nationen ihre Produkte und Leistungen. Etwa 280 Tieraussteller brachten mehr als 1000 Tiere mit zur Messe. Wie in den Vorjahren wurden mehr als 70 000 Besucher erwartet.

MeLa 2017

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 08:29 Uhr