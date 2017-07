Agrar : Agrarbetriebe im Nordosten werden kleiner

Die Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern werden immer kleiner, sind aber noch immer die größten bundesweit. Das Statistische Landesamt ermittelte für 2016 eine durchschnittliche Betriebsgröße von 275 Hektar. Drei Jahre zuvor waren es 284 Hektar und 2010 noch 286 Hektar gewesen, wie das Amt am Montag in Schwerin mitteilte. Doch noch immer verfügen die Landwirtschaftsunternehmen im Nordosten über deutlich größere Flächen als im Bundesdurchschnitt, wo jeder Bauer im vergangenen Jahr 60 Hektar bewirtschaftete.