Agrar : Agrarausschuss will die Sau rauslassen: aus dem Kastenstand

von dpa

06. Dezember 2018, 13:33 Uhr

Der Agrarausschuss im Schweriner Landtag hat sich mehrheitlich für eine tiergerechtere Sauenhaltung ausgesprochen. Sauen sollten künftig deutlich kürzer in sogenannte Kastenstände eingesperrt sein, teilte die Ausschussvorsitzende Elisabeth Aßmann (SPD) am Donnerstag mit. Dafür hätten die Fraktionen von SPD, CDU und der Linken gestimmt. Außerdem soll die Landesregierung aufgefordert werden, nur Stallumbauten, -modernisierungen und -erweiterungen zu genehmigen, die dem bundesweit gültigen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt bei der Ausgestaltung von Kastenständen entsprechen. Bei der Umsetzung der geltenden Rechtslage in bestehenden Anlagen habe Mecklenburg-Vorpommern Nachholbedarf, sagte Aßmann. Die Anlagen sollen eine Übergangsfrist von 15 Jahren bekommen.