Tiere : Affenbaby im Rostocker Zoo getauft

Im Rostocker Zoo ist das zuletzt geborene Affenbaby der Orang-Utan-Mutter Sunda (43) getauft worden. Mit Mundschutz und einem beschrifteten Futterball als Geschenk taufte WIRO-Chef Ralf Zimlich das Baby auf den Namen Bayu, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Die Wohnungsgesellschaft WIRO ist langjähriger Pate der Menschenaffenfamilie.

von dpa

01. Mai 2020, 12:38 Uhr

Ihre Wurzeln haben die Tiere in Indonesien, wo der Name Bayu so viel bedeute wie «der Wind», hieß es. Bayu sei im Februar geboren worden und damit sechstes Nachkommen der Orang-Utan-Mutter.

Da die Tropenhalle angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiterhin geschlossen bleibe, habe die Taufe unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Zimlich hofft jedoch, dass das Darwineum bald wieder öffnet, damit die Zoobesucher die Entwicklung des Affenbabys nicht nur im Außengehege, sondern auch in der Tropenhalle miterleben können.